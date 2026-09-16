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Wonder girl !

Frédérique Corre-Montagu, Camille Mage

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Pas facile d'être bien dans sa peau quand ça bouge autant dans ton corps et dans ta tête ! Te voilà préado, et tu te questionnes sur tous les changements que tu vis : ton corps qui change, tes règles qui débarquent, les émotions à fleur de peau, sans compter la rentrée au collège... Voici LE guide indispensable pour t'accompagner ! Tu y trouveras : des infos pour tout t'expliquer sur la puberté, des conseils pour prendre confiance en toi et t'épanouir, des astuces pour gérer tes amis, ta famille et même tes profs ! Et surtout, n'oublie pas : tu es une fille incroyable !

Par Frédérique Corre-Montagu, Camille Mage
Chez Hachette

|

Auteur

Frédérique Corre-Montagu, Camille Mage

Editeur

Hachette

Genre

Puberté, sexualité

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Wonder girl !

Frédérique Corre-Montagu, Camille Mage

Paru le 16/09/2026

128 pages

Hachette

11,95 €

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9782017392538
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