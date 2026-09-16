Guide du Routard Guyane

Localisée outre Atlantique, la Guyane est une terre de richesses. Tout d'abord, il y a la nature. Omniprésente, généreuse, sauvage et préservée, elle égrène les réserves naturelles et permet de nombreuses activités en tous genres, du canoë sur les marais de Kaw à la découverte des tortues en front de mer. Ensuite, le patrimoine, riche en monuments et témoignages : historique à Cayenne, scientifique à Kourou, il est surtout multiculturel, tant le pays fut façonné par ses habitants. Une destination hors pair qui propose un large éventail d'expériences ! Dans Le Routard Guyane, vous trouverez : - Toutes les infos utiles pour découvrir le territoire ; - Tous nos coups de coeur illustrés : des incontournables aux visites hors des sentiers battus ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour profiter pleinement de votre séjour ; - des activités (se promener autour de Saül, observer la ponte des tortues) des visites (découvrir la base spatiale à Kourou, visiter l'ancien bagne de l'île Saint-Joseph) à partager en famille, entre amis ou en solo ; - des anecdotes surprenantes. Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.