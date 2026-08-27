MESURER la Terre a été, depuis l'Antiquité, l'un des nombreux défis des scientifiques. C'est l'histoire de cette mesure que raconte ce livre, dont le titre est emprunté à celui de l'ouvrage publié au XVIIe siècle par l'un des plus glorieux géodésiens, Jean Picard. Déjà, pendant l'Antiquité, les savants avaient cherché à connaître les dimensions de notre globe dont ils savaient parfaitement qu'il n'était pas plat, mais sphérique, et avaient obtenu des résultats tout à fait corrects. Mais il a fallu attendre le XVIe siècle pour qu'apparaissent les méthodes modernes de mesure de la Terre, et ainsi les premières cartes géographiques exactes, loin des élucubrations fantaisistes médiévales. La principale difficulté que les géographes aient rencontrée est la détermination des longitudes, et les deux siècles qui suivent ont connu leurs tâtonnements et essais plus ou moins fructueux pour résoudre le problème. Quant aux marins, ils ont dû attendre la fin du XVIIIe siècle pour que le perfectionnement des chronomètres leur permette enfin de savoir où ils étaient vraiment. Le XIXe siècle a connu une véritable explosion de la géodésie, avec d'immenses travaux partout dans le monde, tandis que la cartographie devenait bien plus précise et que le développement des empires coloniaux précisait la connaissance de territoires inexplorés. On pourrait considérer qu'aujourd'hui, tout cela est devenu un peu caduc avec le développement du GPS, mais parions que cette longue et palpitante histoire suscitera tout de même la curiosité et l'enthousiasme des lecteurs !