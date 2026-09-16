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#Album jeunesse

L'étrange Noël de M Jack

Disney

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Toute l'histoire du film L'Etrange Noël de M. Jack racontée dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 56 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Résumé : Jack Skellington a tout pour être heureux : la fête d'Halloween est un triomphe chaque année. Pourtant, il ne ressent plus la moindre joie. Après avoir découvert Christmas Town, un univers rempli de neige, de cadeaux et de magie, il décide de réinventer Noël à sa manière. Mais tout ne se passe pas comme prévu...

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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L'étrange Noël de M Jack

Disney

Paru le 16/09/2026

84 pages

Hachette

10,95 €

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Scannez le code barre 9782017376149
9782017376149
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