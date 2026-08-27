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#Roman étranger

Disgraceland

Nick Tooke

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Quand Will Somersby débarque en titubant dans le hall d'un hôpital psychiatrique canadien, il prétend être venu à pied depuis le Tennessee, guidé par le chant d'un rossignol. Il affirme, en outre, être âgé de 456 ans. Il est alors confié aux bons soins du Dr Miranda Gosling, qui devient convaincue d'avoir déjà croisé l'étrange individu... Cette histoire s'ouvre donc sur une énigme. Pour la percer, il vous faudra remonter le temps et rejoindre Will dans un roadtrip mémorable en direction de Graceland, la demeure d'Elvis à Memphis. Et qui d'autre, pour l'accompagner, qu'un imitateur du King agoraphobe, ayant toujours rêvé d'entreprendre ce pèlerinage, et une jeune fugueuse délurée ? Un grand roman de résistance et de survie, qui mêle épopée picaresque et voyage intérieur sur les routes de l'Amérique MAGA. Une ode à la différence et à la liberté, peuplée de marginaux, de poètes et de lanceurs d'alerte. Nick Tooke croit en l'amour qui défie les siècles et en la puissance de la fiction comme refuge et comme arme face à l'insupportable

Par Nick Tooke
Chez Editions Phébus

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Auteur

Nick Tooke

Editeur

Editions Phébus

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Disgraceland

Nick Tooke trad. Jean-Marie Jot

Paru le 27/08/2026

288 pages

Editions Phébus

23,50 €

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