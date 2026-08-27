Disgraceland

Quand Will Somersby débarque en titubant dans le hall d'un hôpital psychiatrique canadien, il prétend être venu à pied depuis le Tennessee, guidé par le chant d'un rossignol. Il affirme, en outre, être âgé de 456 ans. Il est alors confié aux bons soins du Dr Miranda Gosling, qui devient convaincue d'avoir déjà croisé l'étrange individu... Cette histoire s'ouvre donc sur une énigme. Pour la percer, il vous faudra remonter le temps et rejoindre Will dans un roadtrip mémorable en direction de Graceland, la demeure d'Elvis à Memphis. Et qui d'autre, pour l'accompagner, qu'un imitateur du King agoraphobe, ayant toujours rêvé d'entreprendre ce pèlerinage, et une jeune fugueuse délurée ? Un grand roman de résistance et de survie, qui mêle épopée picaresque et voyage intérieur sur les routes de l'Amérique MAGA. Une ode à la différence et à la liberté, peuplée de marginaux, de poètes et de lanceurs d'alerte. Nick Tooke croit en l'amour qui défie les siècles et en la puissance de la fiction comme refuge et comme arme face à l'insupportable