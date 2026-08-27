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Les hommes, tous les mêmes ?

Christine Castelain-Meunier

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Alors que l'actualité exalte la domination, la force, la hiérarchie entre les sexes et les genres, jusqu'au masculinisme décomplexé, il est plus que jamais important de questionner le masculin. Christine Castelain-Meunier, qui en a fait depuis longtemps son sujet d'études, s'est engagée dans un dialogue auprès d'hommes de différents milieux sociaux et culturels, de toutes générations, habitant dans diverses régions de France. Entre résistances aux changements, retours en arrière et transformations du masculin, elle nous livre un panorama contrasté, mais doucement tourné vers un avenir plus égalitaire grâce aux luttes des femmes. Où en sont les hommes à la suite de #metoo, des viols de Mazan, des meurtres fomentés par des agresseurs de plus en plus jeunes ? "Ce qui m'a d'abord frappée, c'est à quel point ils disaient d'emblée : 'il fallait que ça change ! ' De nombreux hommes m'ont raconté comment ils essaient d'être eux-mêmes. Chacun à leur manière, ils tentent de réinventer le masculin dans la subjectivité, la profondeur de l'être, la communication, la distance par rapport au modèle de l'idéal viril traditionnel. Sans pour autant pouvoir bénéficier comme ils disent 'd'un nouveau référentiel commun', ils contribuent à la genèse d'un masculin pluriel".

Par Christine Castelain-Meunier
Chez Erès

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Auteur

Christine Castelain-Meunier

Editeur

Erès

Genre

sociologie du genre

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Les hommes, tous les mêmes ?

Christine Castelain-Meunier

Paru le 27/08/2026

136 pages

Erès

15,00 €

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