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#Imaginaire

L'Arche ou le dernier rêve d'Iris

Elodie Chardon

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Dans l'apathie générale, les sols se font doucement grignoter par les océans, les mers, les fleuves et les rivières. L'eau monte et dévore tout. Alors que les dernières terres sont sur le point d'être englouties, Noé, le meilleur élève de la plus prestigieuse école d'inventeurs du pays, cherche désespérément un moyen de faire migrer l'humanité. Et l'arrivée d'Iris, une nouvelle étudiante avec une approche troublante des rêves, pourrait bien être la clé qu'il lui manquait. Dans une Académie où l'hostilité et la rivalité règnent, Noé et Iris parviendront-ils à dépasser les frontières du réel, ou l'humanité est-elle déjà condamnée à disparaître avec les terres qu'elle habite ?

Par Elodie Chardon
Chez Hachette

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Auteur

Elodie Chardon

Editeur

Hachette

Genre

Mondes futuristes

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L'Arche ou le dernier rêve d'Iris

Elodie Chardon

Paru le 16/09/2026

416 pages

Hachette

20,00 €

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Scannez le code barre 9782017343790
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