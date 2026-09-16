Après Shell Shock, Prix du Roman Noir historique, le nouveau roman de Michaëla Watteaux signe le retour de Varenne, de Mathilde et d'Antoinette, confrontés à une affaire criminelle qui ébranle la vie politique dans un Paris traversé par la montée des ligues d'extrême droite. Paris, novembre 1930. Le corps d'une jeune femme est retrouvé dans la Seine, affreusement mutilé. Rapidement, la presse la surnomme " Le Camélia rouge " car on a reconnu son visage émergeant d'une fleur aux reflets sanguins sur une réclame hypnotique, placardée sur les colonnes Morris. Les pistes de Paul Varenne, chargé de l'enquête, semblent converger vers un puissant industriel parfumeur aux liaisons politiques troubles. Le policier est plongé au coeur d'un univers où luxe et corruption se côtoient, et où mille secrets demeurent soigneusement enfouis. Epaulé par sa fidèle équipe et par la belle mais insaisissable Mathilde de Villedieu, il devra démêler mensonges et faux-semblants pour démasquer le meurtrier. Mais le sillage entêtant du parfumeur et de son entourage fait resurgir un passé que Varenne croyait enfui : le fantôme de Marguerite, sa bien-aimée disparue, le hante avec une intensité nouvelle. Entre deuil et souvenirs obsédants, Varenne doit lutter pour rester lucide et mener l'enquête jusqu'au bout.