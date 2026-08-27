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#Roman francophone

Après Mireille

Robin Josserand

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"Je scrutai une dernière fois le visage de mon arrière-grand-mère. J'aurais tant aimé lui accorder cette humanité qui m'a ému dans ses livres, faire apparaître des irisations de délicatesse, de bonté. J'ai entretenu l'espoir de pouvoir relativiser la colère de mon grand-père, de dessiller le regard sur son histoire, espérant qu'il ait involontairement laissé des pistes de côté. Mireille était une femme blessée. Une orpheline confiée à l'Assistance publique. Une survivante, réduite à l'état de bête". Pour brosser le portrait de son arrière-grand-mère Mireille, Robin Josserand dispose d'un témoin privilégié : Jean-Claude, son grand-père. Celui-ci a quatre ans et demi quand sa mère est arrêtée et déportée pour faits de résistance. A son retour, neuf mois plus tard, elle n'est plus la même, désormais incapable de prendre soin de ses enfants. Sa peine, elle l'écrira dans deux livres. Fils mal aimé, Jean-Claude est devenu un homme meurtri. Grâce à de nombreuses conversations avec le narrateur il pourra enfin saisir toute la complexité de l'histoire de sa mère, esquissant le début d'un pardon. Comment vivre après avoir connu les camps ? Roman familial aux entrées multiples, Après Mireille parle de mémoire et de transmission. Robin Josserand nous entraîne dans une enquête passionnante sur les traces de son aïeule.

Par Robin Josserand
Chez Mercure de France

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Auteur

Robin Josserand

Editeur

Mercure de France

Genre

Littérature française

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Après Mireille

Robin Josserand

Paru le 27/08/2026

160 pages

Mercure de France

18,00 €

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