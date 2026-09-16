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La galaxie en flammes

Ben Counter

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Rétabli miraculeusement des graves blessures subies sur Davin, le Maître de Guerre Horus lance les forces triomphantes de l'Imperium contre le monde séditieux d'Isstvan III. Une alliance sans précédent entre les Sons of Horus, la Death Guard, les World Eaters et les Emperor's Children paraît plus que capable d'écraser les maigres défenses des humains. Mettant de côté leurs propres inquiétudes, Garviel Loken et ses loyaux frères d'armes mènent leurs compagnies à la surface, où ils vont découvrir l'entière, l'effroyable vérité... et ainsi, avec l'acte de trahison le plus vil imaginable, commence la guerre mythique connue sous le nom de l'Hérésie d'Horus.

Par Ben Counter
Chez Games Workshop

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Auteur

Ben Counter

Editeur

Games Workshop

Genre

Science-fiction

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La galaxie en flammes

Ben Counter

Paru le 16/09/2026

Games Workshop

16,00 €

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9781836095613
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