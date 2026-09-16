La galaxie en flammes

Rétabli miraculeusement des graves blessures subies sur Davin, le Maître de Guerre Horus lance les forces triomphantes de l'Imperium contre le monde séditieux d'Isstvan III. Une alliance sans précédent entre les Sons of Horus, la Death Guard, les World Eaters et les Emperor's Children paraît plus que capable d'écraser les maigres défenses des humains. Mettant de côté leurs propres inquiétudes, Garviel Loken et ses loyaux frères d'armes mènent leurs compagnies à la surface, où ils vont découvrir l'entière, l'effroyable vérité... et ainsi, avec l'acte de trahison le plus vil imaginable, commence la guerre mythique connue sous le nom de l'Hérésie d'Horus.