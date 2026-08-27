Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Ce qui passe, ce qui demeure

François-Xavier Maigre, F-x. Maigre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au seuil de la quarantaine, François-Xavier Maigre est ébranlé par trois événements soudains : la trahison d'une grande personnalité spirituelle, l'adieu à son métier de journaliste et la disparition d'une collègue de travail lumineuse. Un matin de novembre, il ajuste son sac à dos et s'élance dans les collines du Perche. Son cap ? Le sanctuaire de Montligeon, un lieu de consolation, à deux jours de marche de chez lui, où les pèlerins se pressent depuis plus d'un siècle. Au fil des pas, il nous entraîne dans un cheminement à hauteur d'homme. Une ode buissonnière à l'émerveillement, teintée de poésie, d'humour et de tendresse, mais aussi une réflexion libératrice pour apprivoiser les deuils et les renoncements qui traversent nos vies. François-Xavier Maigre, après avoir été journaliste à La Croix, à Panorama et au Pèlerin, est directeur éditorial dans un cabinet de conseil en stratégie de communication. Il a publié Sur la trace de l'archange.

Par François-Xavier Maigre, F-x. Maigre
Chez Salvator

|

Auteur

François-Xavier Maigre, F-x. Maigre

Editeur

Salvator

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ce qui passe, ce qui demeure par François-Xavier Maigre, F-x. Maigre

Commenter ce livre

 

Ce qui passe, ce qui demeure

François-Xavier Maigre, F-x. Maigre

Paru le 27/08/2026

150 pages

Salvator

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782706731440
9782706731440
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.