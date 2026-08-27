Ce qui passe, ce qui demeure

Au seuil de la quarantaine, François-Xavier Maigre est ébranlé par trois événements soudains : la trahison d'une grande personnalité spirituelle, l'adieu à son métier de journaliste et la disparition d'une collègue de travail lumineuse. Un matin de novembre, il ajuste son sac à dos et s'élance dans les collines du Perche. Son cap ? Le sanctuaire de Montligeon, un lieu de consolation, à deux jours de marche de chez lui, où les pèlerins se pressent depuis plus d'un siècle. Au fil des pas, il nous entraîne dans un cheminement à hauteur d'homme. Une ode buissonnière à l'émerveillement, teintée de poésie, d'humour et de tendresse, mais aussi une réflexion libératrice pour apprivoiser les deuils et les renoncements qui traversent nos vies. François-Xavier Maigre, après avoir été journaliste à La Croix, à Panorama et au Pèlerin, est directeur éditorial dans un cabinet de conseil en stratégie de communication. Il a publié Sur la trace de l'archange.