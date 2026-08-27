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#Essais

Au désert

Ambroselli

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En raison de l'abondance de témoignages historiques et patristiques sur les débuts du monachisme dans les déserts d'Egypte, la variété des premières sources de la vie ascétique telle que nous la concevons est aujourd'hui mal connue. Saint Chariton, premier moine du désert de Judée, est très probablement un fondateur original du monachisme dans cette région plutôt qu'un imitateur des pratiques qui avaient cours en Egypte. Il a laissé derrière lui les traces d'une vie monastique brillante, aussi intense et riche spirituellement que les exemples mieux connus du monde oriental. C'est à la découverte de cet héritage encore visible, et encore vivant, que s'est lancé le frère Abiel , il veut aujourd'hui faire connaître un des hauts lieux du début de la vie monastique, qui a encore beaucoup de traditions spirituelles à nous transmettre. Pour cela, il emmène son lecteur dans une aventure au Paneremos, le mythique désert des prophètes et des premiers solitaires chrétiens.

Par Ambroselli
Chez Salvator

|

Auteur

Ambroselli

Editeur

Salvator

Genre

Histoire de l'Eglise

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Au désert

Ambroselli

Paru le 27/08/2026

220 pages

Salvator

20,00 €

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