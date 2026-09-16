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#Comics

1992

John Byrne, Scott Lobdell

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Dans un futur possible, les mutants ont survécu malgré la défaite des X-Men causée par l'un des leurs. Une police mutante est chargée d'appréhender les criminels, mais lorsque le dangereux Trevor Fitzroy s'échappe dans le passé, le policier Bishop n'a d'autre choix que de le poursuivre. Il y rencontrera ses idoles, les X-Men, et se lancera à la recherche du traître qui les menace. Première réédition pour cette intégrale, initialement publiée il y a dix ans et aujourd'hui épuisée. La période post Chris Claremont s'affirme ici, dévoilant un futur inédit pour les mutants.

Par John Byrne, Scott Lobdell
Chez Panini France

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Auteur

John Byrne, Scott Lobdell

Editeur

Panini France

Genre

Comics Super-héros

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1992

John Byrne, Scott Lobdell

Paru le 16/09/2026

296 pages

Panini France

36,00 €

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9791039148993
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