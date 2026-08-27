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Le jour où j'ai cessé d'attendre le vendredi

Bruno Sbille

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Le premier roman initiatique dans le monde du travail Une exploration des rouages invisibles (psychologiques et émotionnels) qui gouvernent une entreprise Un livre plein de rebondissements et de découvertes, qu'on ne lâche pas La promesse était pourtant simple... il fallait bien travailler à l'école. Ensuite, il pourrait faire de belles études et enfin décrocher un beau métier. En conséquence, toute sa vie, Olivier, le héros de notre histoire, avait considéré le monde du travail comme un eldorado, un genre d'objectif ultime à atteindre. Un fois arrivé à cet endroit, tout prendrait enfin un sens ! Quand finalement il débute sa carrière... quelle déception ! Des environnements de travail peu inspirants, des collègues peu motivés, des clients jamais contents et aux tâches peu gratifiantes s'ajouta l'ennui de n'avoir pas grand-chose à faire. Les années passèrent et les choses allèrent de pire en pire. Mais après des années, une rencontre fortuite, avec une femme, va tout changer. Démarre alors un accompagnement initiatique qui le fera sortir des sentiers battus. Au gré des aventures et des péripéties qu'il rencontre, il apprendra à décoder le monde du travail et pourra tester les outils enseignés par son mystérieux guide. A sa grande surprise, tout ça le mènera bien plus loin qu'il ne l'aurait imaginé, vers une reconnexion à la joie, au bonheur et à un changement complet de vie.

Par Bruno Sbille
Chez Le Courrier du Livre

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Auteur

Bruno Sbille

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Carrière et réussite

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Le jour où j'ai cessé d'attendre le vendredi

Bruno Sbille

Paru le 27/08/2026

Le Courrier du Livre

18,00 €

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