Star Wars Artist Edition - Walter Simonson : Star Wars

Les légendaires Walter Simonson et Tom Palmer ont créé une série de comics Star Wars au début des années 1980, avant la sortie de L'Empire contre-attaque. Ils sont réunis ici, et comme pour toutes les Artist Edition, chaque page a été scannée avec le plus grand soin à partir des originaux conservés dans les archives personnelles des deux artistes. Panini Comics se lance dans les Artist Edition, une collection exceptionnelle présentant les planches originales scannées sans aucune retouche. Pour 2026, plusieurs albums Marvel sont au programme (dont le Amazing Spider-Man de Romita) complétés par ces épisodes de Star Wars par Walter Simonson.