Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Comics

Star Wars Artist Edition - Walter Simonson : Star Wars

David Michelinie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les légendaires Walter Simonson et Tom Palmer ont créé une série de comics Star Wars au début des années 1980, avant la sortie de L'Empire contre-attaque. Ils sont réunis ici, et comme pour toutes les Artist Edition, chaque page a été scannée avec le plus grand soin à partir des originaux conservés dans les archives personnelles des deux artistes. Panini Comics se lance dans les Artist Edition, une collection exceptionnelle présentant les planches originales scannées sans aucune retouche. Pour 2026, plusieurs albums Marvel sont au programme (dont le Amazing Spider-Man de Romita) complétés par ces épisodes de Star Wars par Walter Simonson.

Par David Michelinie
Chez Panini France

|

Auteur

David Michelinie

Editeur

Panini France

Genre

Comics divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Star Wars Artist Edition - Walter Simonson : Star Wars par David Michelinie

Commenter ce livre

 

Star Wars Artist Edition - Walter Simonson : Star Wars

David Michelinie

Paru le 07/10/2026

Panini France

100,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039148436
9791039148436
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.