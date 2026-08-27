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La marche, votre alliée santé

Nina Barough

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Un ouvrage illustré et complet sur la marche, qui présente les différentes techniques (randonnée, marche nordique, marche en pleine conscience...), des programmes d'entraînements progressifs, ainsi que des conseils concernant le choix de l'équipement et la nutrition adaptée. Accessible à tous, à tout âge et en toute saison, la marche est l'une des activités les plus complètes pour préserver sa santé, renforcer son corps et apaiser son esprit. Que vous souhaitiez développer votre condition physique, perdre du poids, mieux vieillir, améliorer votre santé mentale ou simplement retrouver de l'énergie au quotidien, ce livre vous guide pas à pas. Du choix de l'équipement à la maîtrise d'une technique efficace, des étirements aux conseils de nutrition, vous apprendrez à marcher en toute sécurité et à éviter les blessures. Exercez-vous aux différentes façons de la pratiquer - randonnée, marche nordique, marche en pleine conscience - et trouvez celle qui correspond le mieux à vos envies et à vos objectifs. Vous découvrirez également huit programmes d'entraînements progressifs, du niveau débutant aux défis longue distance, qui vous permettront d'intégrer durablement la marche dans votre vie.

Par Nina Barough
Chez Le Courrier du Livre

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Auteur

Nina Barough

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Garder la forme

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La marche, votre alliée santé

Nina Barough

Paru le 27/08/2026

Le Courrier du Livre

22,90 €

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