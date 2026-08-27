On ne peut rien te dire !

Votre ado passe du rire aux larmes, s'enferme dans sa chambre et semble impossible à comprendre ? Vous éprouvez de l'incompréhension, de l'impuissance ou encore de la colère ? Vous en avez marre des conflits ? Alors ce livre est fait pour vous ! Vous y trouverez : -des clés pour mieux comprendre le rôle des émotions, -des repères sur les besoins cachés derrière les émotions de votre ado, -des idées pratiques pour faire baisser la pression chez lui ET chez vous ! -des conseils concrets pour communiquer et apaiser le quotidien. Le tout illustré par de nombreux témoignages de parents et d'adolescents. Ce livre vous permettra de vous sentir moins seuls, moins démunis et davantage outillés pour vivre plus sereinement les nombreux défis de l'adolescence.