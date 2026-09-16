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#Album jeunesse

Petit Ours Brun prépare Halloween

Sarah Khalaf, Marie Aubinais, Danièle Bour

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Un livre plein de frissons Petit Ours Brun se prépare pour Halloween, il adore se déguiser en petit monstre rigolo et aider à décorer la maison. Une histoire familiale et réconfortante, pour s'amuser et se faire (un peu) peur avec Petit Ours Brun ! Un livre fait pour durer Avec sa couverture en relief, ses coins arrondis et ses grandes illustrations, ce livre est parfaitement adapté aux petites mains. Solide et facile à manipuler, il accompagne les premiers moments de lecture, seul ou avec un parent. Une histoire pour célébrer les joies de la fête d'Halloween A l'occasion de la fête d'Halloween, ce livre est l'occasion de partager un moment en famille à un prix tout doux !

Par Sarah Khalaf, Marie Aubinais, Danièle Bour
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Sarah Khalaf, Marie Aubinais, Danièle Bour

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Petit ours brun

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Petit Ours Brun prépare Halloween

Sarah Khalaf, Marie Aubinais, Danièle Bour

Paru le 16/09/2026

16 pages

Bayard jeunesse

5,80 €

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Scannez le code barre 9791036397363
9791036397363
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