Petit Ours Brun prépare Halloween

Un livre plein de frissons Petit Ours Brun se prépare pour Halloween, il adore se déguiser en petit monstre rigolo et aider à décorer la maison. Une histoire familiale et réconfortante, pour s'amuser et se faire (un peu) peur avec Petit Ours Brun ! Un livre fait pour durer Avec sa couverture en relief, ses coins arrondis et ses grandes illustrations, ce livre est parfaitement adapté aux petites mains. Solide et facile à manipuler, il accompagne les premiers moments de lecture, seul ou avec un parent. Une histoire pour célébrer les joies de la fête d'Halloween A l'occasion de la fête d'Halloween, ce livre est l'occasion de partager un moment en famille à un prix tout doux !