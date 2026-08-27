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Alice ou le Journal quantique

Jacques Darchière

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Rencontre avec ceux qui peuvent sauver la Terre Nous sommes en 2059. Le monde a peu changé. Le dérèglement climatique a connu une période de rémission d'une vingtaine d'années, et certaines technologies, jugées trop polluantes, ont été mises en veilleuse. Alice, journaliste stagiaire de 22 ans qui travaille à Genève pour une plate-forme d'information européenne, décide de tenir un journal. Elle a été sauvée d'une mort certaine par l'intervention d'un groupe mystérieux disposant de moyens techniques inouïs, et elle pense être à l'aube de changements planétaires. En effet, ses sauveteurs ne tardent pas à faire parler d'eux. Ils s'attaquent à toutes les pollutions terrestres et à l'ensemble des problèmes climatiques. Ils fournissent des refuges merveilleux aux populations fuyant les guerres. D'où viennent-ils ? Alice enquête, et s'aperçoit que ces interventions providentielles ne sont pas du goût de tout le monde. Certains pouvoirs veulent y mettre fin. Ils veulent aussi en finir avec Alice, qu'ils soupçonnent d'être de mèche. De fait, la jeune femme en sait peut-être plus qu'elle ne dit. Elle a trouvé des documents, ignorés de tous, qui semblent fournir une piste. Elle brave mille dangers pour s'introduire dans un pays détruit par la guerre civile, et découvre soudain, avec stupeur, la vraie nature de ses bienfaiteurs. Elle rejoint leur projet. Sa rencontre avec ceux qui se font appeler "Aam" prend alors une tournure extraordinaire. Il lui faut notamment se plonger dans une science inconnue, aux conjectures vertigineuses, issues de la pataphysique. Ceux qui l'accueillent sont loin d'être des superhéros. Ils ont finalement un grand besoin de la collaboration d'Alice, laquelle n'est pas un cadeau tous les jours. Surdouée, mais immature, intuitive, mais aliénée par un sombre début dans la vie, elle ne maîtrise pas vraiment les détours du chemin sur lequel la conduisent ses démons et ses amour.

Par Jacques Darchière
Chez Les éditions du Non-A

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Auteur

Jacques Darchière

Editeur

Les éditions du Non-A

Genre

Science-fiction

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Alice ou le Journal quantique

Jacques Darchière

Paru le 27/08/2026

504 pages

Les éditions du Non-A

24,00 €

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