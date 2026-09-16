La Rome antique en BD

Un ouvrage pour explorer la Rome antique, du village à l'Empire immense, à travers 15 BD et des pages documentaires illustrées. Des BD pour comprendre l'Histoire De Romulus et Rémus à l'empereur Constantin, en passant par Auguste, Agrippine ou un jeune Romain plongé dans la vie quotidienne de l'époque, les BD mettent en scène les héros, les dirigeants et les citoyens qui ont façonné l'histoire de Rome. Une immersion dans Rome Courses de chars, combats de gladiateurs, écoles, villas, temples, armée, commerces... : les histoires et les illustrations fléchées révèlent le quotidien des Romains et leurs extraordinaires innovations. La civilisation romaine a changé la face du monde. Repères et visuels Cartes, repères chronologiques, zooms thématiques, oeuvres d'art et pages documentaires viennent compléter les BD. Le tout permet une découverte visuelle de la Rome antique, de sa fondation mythique à la chute de l'Empire.