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Le pouvoir des mots

Vanessa Perez

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Vous parlez ... mais personne n'écoute vraiment. Vos présentations laissent indifférent. Vos emails n'obtiennent pas de réponse. Vos idées brillantes meurent dans le silence. Et ce "oui" décisif que vous attendez ne vient jamais. Et si le problème n'était pas CE QUE vous dites, mais COMMENT vous le dites. Dans un océan de jargon, de langue de bois et autres textes générés par l'IA, votre parole s'est noyée. Vous avez perdu ce qui faisait la force de vos mots : l'authenticité qui capte, l'humanité qui engage, la clarté qui transforme. Cet ouvrage vous donne la méthode pour reprendre le pouvoir. Fondé sur les neurosciences de la communication et les techniques des plus grands orateurs, ce livre vous révèle comment transformer chaque prise de parole en levier d'influence. Vous apprendrez à : - Capter l'attention en 30 secondes et la garder jusqu'au bout, - Obtenir ce "oui" dans vos négociations les plus cruciales, - Construire votre signature verbale unique et reconnaissable, - Maîtriser la parole performative : quand vos mots créent la réalité, - Rester humain face à la standardisation des algorithmes. Plus qu'un manuel de communication, ce manifeste est destiné à ceux qui veulent que leur voix compte vraiment et refusent de disparaître dans le bruit. Arrêtez de parler dans le vide. Libérez la puissance de votre parole.

Par Vanessa Perez
Chez Décryptage éditions

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Auteur

Vanessa Perez

Editeur

Décryptage éditions

Genre

Communication

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Le pouvoir des mots

Vanessa Perez

Paru le 17/09/2026

Décryptage éditions

25,00 €

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Scannez le code barre 9782488445153
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