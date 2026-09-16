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#Album jeunesse

Qui a volé Doudoulapin ?

Manu Causse

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Une enquête craquante au pays des bébés Alerte chez les tout petits : Doudoulapin a disparu ! Monsieur Toutriste est inconsolable, et seule l'inspectrice Fortetête peut résoudre ce mystère. Page après page, elle interroge dix bébés suspects, chacun affichant une émotion différente... mais tous ont un alibi en béton ! Entre regards malicieux, bouilles expressives et rebondissements hilarants, l'enquête avance jusqu'à une révélation aussi tendre qu'amusante. Un récit drôle, rythmé et visuel qui transforme une disparition de doudou en véritable suspense... version bébé ! Un livre qui fait rire et apprend les émotions La perte du doudou, tous les enfants connaissent : un sujet qui touche immédiatement petits et grands. Grâce aux portraits de bébés mis en scène comme dans une enquête policière, les enfants découvrent et reconnaissent différentes émotions la surprise, la colère, la joie, le doute tout en s'amusant. Pour les parents, cet album est une occasion parfaite de parler du doudou, de la frustration, mais aussi de l'affection et du réconfort. Un livre idéal pour créer des moments de complicité et enrichir le vocabulaire émotionnel des tout petits. Un duo d'artistes et un format irrésistible Les photos pleines de tendresse d'Audrey Dufer rencontrent le texte pétillant et malicieux de Manu Causse pour offrir un album au charme unique. Réalisé en format tout carton généreux, il est pensé pour les petites mains et résiste aux manipulations. Un livre original, beau et solide, parfait pour offrir ou pour faire rire toute la famille.

Par Manu Causse
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Manu Causse

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Tout-carton

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Qui a volé Doudoulapin ?

Manu Causse

Paru le 16/09/2026

24 pages

Bayard jeunesse

13,90 €

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Scannez le code barre 9791036382147
9791036382147
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