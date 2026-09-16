Depuis l'enfance, Lucie Inland a appris à "faire attention" . A son assiette, à son corps, à la place qu'elle occupe dans le bus, au regard des autres. A la courbe de croissance scrutée par le médecin, aux injonctions répétées à corriger ce corps qui déborde. Elle a appris, surtout, qu'être grosse n'était pas seulement un état corporel, mais une faute. Dans cette enquête incarnée, elle écrit "de chez les grosses" . Non pour revendiquer une identité figée, mais pour interroger un ordre social. Car la grossophobie ne se résume pas à quelques moqueries : elle structure les imaginaires, façonne les politiques de santé, infiltre la culture populaire et dicte les normes de désirabilité. Elle rencontre celles et ceux qui vivent, ont vécu ou redoutent la stigmatisation du poids, confronte leurs récits aux faits, aux chiffres, à l'histoire des idées. Des cabinets médicaux aux entreprises, des médias aux réseaux sociaux, elle documente la manière dont le poids devient un critère d'évaluation sociale. Ce livre n'est ni un manifeste ni un manuel de développement personnel. C'est une plongée rigoureuse et sensible dans une obsession collective : celle du contrôle des corps. Et une invitation à regarder autrement celles et ceux que l'on réduit trop souvent à leur silhouette. A propos de l'autrice Lucie Inland est journaliste indépendante et autrice. Elle collabore notamment avec La Déferlante et La Vie Ouvrière. En 2022, elle a reçu le Prix du Bondy Blog pour l'égalité des chances et contre les discriminations pour l'un de ses articles.