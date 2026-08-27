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1940

Maxime Mainguet, Mainguet Maxime

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Mai 1940. En six semaines, la France s'effondre. Blitzkrieg imparable ? Supériorité allemande écrasante ? Pas si simple. Dans Cette bataille de la Marne qui n'a pas eu lieu, Maxime Mainguet propose une relecture originale et stratégique de la campagne de France. En miroir du " miracle de la Marne " de 1914, il interroge ce moment où l'histoire aurait pu basculer autrement, en mettant en lumière le rôle décisif de la 7e Armée dans le plan Dyle-Bréda. A travers une analyse claire et solidement documentée, l'auteur démontre que la défaite de 1940 ne fut ni inéluctable ni uniquement technologique, mais qu'elle tient aussi à un choix opérationnel lourd de conséquences. Une synthèse accessible et stimulante d'un épisode majeur du XX? siècle, destinée aux passionnés d'histoire militaire comme au grand public curieux de comprendre les ressorts profonds de la débâcle.

Par Maxime Mainguet, Mainguet Maxime
Chez L'Escadron Editions

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Auteur

Maxime Mainguet, Mainguet Maxime

Editeur

L'Escadron Editions

Genre

ouvrages généraux

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1940

Maxime Mainguet, Mainguet Maxime

Paru le 27/08/2026

200 pages

L'Escadron Editions

20,00 €

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