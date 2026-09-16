Et si le christianisme était vrai ?

Si vous êtes curieux de Dieu, que vous vous posez des questions sur la fiabilité des Evangiles, la résurrection, la divinité du Christ, le problème du mal, la laïcité, le wokisme, le transhumanisme, l'islam, la franc-maçonnerie, l'écologie, la modernité... , ce livre est pour vous ! Sous forme de courts chapitres accessibles, intelligents et réjouissants, il démonte les idées reçues, développe une argumentation structurée et vous permet d'acquérir les bases d'une culture solide sans peine. N'hésitez pas à le parcourir au gré de vos curiosités et de vos interrogations : vous y apprendrez beaucoup et, surtout, vous découvrirez la sagesse du christianisme. Frédéric Guillaud est ancien élève de l'Ecole normale supérieure, agrégé de philosophie, il est l'auteur de plusieurs ouvrages et chroniqueur pour l'hebdomadaire France Catholique.