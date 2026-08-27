Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le bruit de la vérité

Delphine Blake

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Certaines vérités résonnent plus fort qu'une condamnation. Armend croyait enfin tourner la page, mais il découvre que la liberté n'efface pas la prison : elle la déplace. Les rôles s'inversent, les illusions vacillent, et celle qu'il pensait pouvoir protéger se retrouve à nouveau au coeur de la violence. Piégée par ce qu'elle cherchait à fuir, Diane s'accroche à ce qui la définit : ses mots, sa douceur et ses principes. Mais quand le passé se mêle au présent, elle comprend que le danger n'est pas toujours un coup : c'est ce qui s'approche sans bruit – une main familière, une loi, un secret. Tandis qu'elle lutte pour ne pas disparaître, Armend mène un combat silencieux, prêt à tout pour la sauver. Quitte à déterrer ce qu'il aurait préféré ignorer. Quitte à franchir des limites. Car à mesure que tout se dévoile, une question s'impose : l'amour peut-il survivre quand tout est enfin dit ?

Par Delphine Blake
Chez Céleste

|

Auteur

Delphine Blake

Editeur

Céleste

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le bruit de la vérité par Delphine Blake

Commenter ce livre

 

Le bruit de la vérité

Delphine Blake

Paru le 27/08/2026

450 pages

Céleste

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487392861
9782487392861
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.