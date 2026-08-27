Le bruit de la vérité

Certaines vérités résonnent plus fort qu'une condamnation. Armend croyait enfin tourner la page, mais il découvre que la liberté n'efface pas la prison : elle la déplace. Les rôles s'inversent, les illusions vacillent, et celle qu'il pensait pouvoir protéger se retrouve à nouveau au coeur de la violence. Piégée par ce qu'elle cherchait à fuir, Diane s'accroche à ce qui la définit : ses mots, sa douceur et ses principes. Mais quand le passé se mêle au présent, elle comprend que le danger n'est pas toujours un coup : c'est ce qui s'approche sans bruit – une main familière, une loi, un secret. Tandis qu'elle lutte pour ne pas disparaître, Armend mène un combat silencieux, prêt à tout pour la sauver. Quitte à déterrer ce qu'il aurait préféré ignorer. Quitte à franchir des limites. Car à mesure que tout se dévoile, une question s'impose : l'amour peut-il survivre quand tout est enfin dit ?