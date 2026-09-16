J'ai libéré des princesses. J'ai incendié la ville de Trebon. J'ai suivi des pistes au clair de lune que personne n'ose évoquer durant le jour. J'ai conversé avec des dieux, aimé des femmes et écrit des chansons qui font pleurer les ménestrels. J'ai été exclu de l'Université à un âge où l'on est encore trop jeune pour y entrer. J'y étais allé pour apprendre la magie, celle dont on parle dans les histoires. Je voulais apprendre le nom du vent. Mon nom est Kvothe. Vous avez dû entendre parler de moi. La suite du Nom du Vent réunie pour la première fois en un superbe ouvrage collector. Le jour se lève sur l'auberge de La Pierre levée et l'homme reprend son récit, fidèle à sa promesse. Suivez ses pas sur la voie qui mène à l'héroïsme et à la déchéance. Découvrez la vérité qui a créé la légende. " La Peur du Sage est un très beau livre. Une prose exceptionnelle, une vraie maîtrise de la cohérence du récit, un merveilleux sens du rythme... Il y a un charme dans l'écriture de Pat qui résiste à toute description. " Brandon Sanderson