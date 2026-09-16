L'impact de Dieu

Jean de la Croix impressionne et parfois intimide. Pourtant, ceux qui le rencontrent vraiment découvrent en lui un compagnon d'une grande douceur, un guide attentif et profondément humain, capable de conduire vers les profondeurs les plus intimes de la vie en Dieu. Ce livre révèle, dans un langage vivant et résolument contemporain, le véritable visage de Jean de la Croix : un homme centré sur le Christ et sur son Amour, dont la vie et l'enseignement témoignent d'une joie libératrice, ouvrant à l'union intérieure avec Dieu.