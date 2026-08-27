Les 3 piliers du patrimoine

Comment mettre en place des stratégies efficaces pour créer votre patrimoine ? Ce guide pratique présente 15 stratégies durables et immédiates pour construire votre patrimoine grâce à trois puissants leviers : l'immobilier, la Bourse et la fiscalité. Vous y suivrez le parcours financier de deux amis qui, à chaque étape de leur vie, font des choix d'investissement différents : - Acheter sa résidence principale ou rester locataire ? - Placer son argent sur un livret A ou l'investir en Bourse ? - Investir en Bourse via sa banque ou son PEE ? - Faire une donation à ses enfants ou tout leur transmettre au moment de l'héritage ? Vous le verrez, ces stratégies ont des impacts durables et des résultats bien différents : après 25 ans, l'application de l'ensemble de ces méthodes crée un différentiel de plus de 1 200 000 ? entre les deux amis. Grâce à ce livre, vous aurez accès à des solutions pratiques, claires et actionnables, sans jargon technique, pour optimiser votre patrimoine en toute autonomie.