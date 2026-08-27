Et si Bridget Jones avait eu Instagram ? Chloé file l'amour (peut-être pas le parfait, mais l'amour en tout cas) avec Maxence, son copain depuis six ans. Et puis, un matin, il la largue alors qu'elle écoute la radio, nue comme un ver, et c'est une blessure de plus dans sa confiance en elle déjà vacillante. Pour couronner le tout, Ben, son patron qu'elle a longtemps considéré comme un grand frère, la traite avec une dureté croissante. "Si chacune de mes employées posait des jours quand elle se fait lourder par un beauf, le business irait mal" , déclare-t-il lorsqu'elle lui annonce son arrêt pour coeur brisé. Peu après le drame, tandis qu'elle achète son petit déjeuner à la supérette (du café soluble et du saucisson), Chloé est frappée par une révélation : il y a peut-être quelque chose à faire de sa rupture. Elle photographie son panier, et après avoir réglé ses achats, rentre chez elle pour créer un nouveau compte Instagram et TikTok : La Méthode (se remettre d'une rupture en six mois). C'est le début d'une odyssée à la fois intérieure (un peu), médiatique (parfois), chaotique (surtout), thérapeutique (plus par accident qu'autre chose, mais tout de même) et surtout, révolutionnaire. Un grand chambardement du coeur, du corps, de son rapport au travail et à l'amitié, du regard qu'elle porte sur les choses - et sur elle-même. Ce n'est pas encore la liberté, mais ça y ressemble. A défaut de la moindre certitude, une déclaration d'indépendance.