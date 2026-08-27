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#Roman francophone

Thérésia

Manon Tallien de Cabarrus

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La femme qui a dit non à Napoléon et Robespierre Thérésia Cabarrus, dite Madame Tallien, est née le 31 juillet 1773 à Madrid, en Espagne, et décédée le 15 janvier 1835 à Chimay en Belgique. Entre les deux subsistent plusieurs mystères, mais il y a une certitude : cette femme a vécu. La Révolution française, Robespierre, Napoléon. Mariée à 14 ans, un enfant, puis un divorce, un autre mari puis un autre divorce. Naître bourgeoise, devenir noble et mourir princesse dans un château, malgré un passage par la case prison. Assister aux états généraux à 15 ans. Etre une femme dans une société où leur rôle est très limité. Manon Tallien de Cabarrus est née 226 ans plus tard, elle porte le même nom de famille que son aïeule et, depuis des années, elle interroge la portée de ce patronyme. L'immense majorité des gens ne l'ont jamais entendu. Mais parmi les connaisseurs de la Révolution française, il est associé à une femme aux moeurs légères, voire une traîtresse. Manon a envie d'en savoir beaucoup plus, de creuser derrière les légendes familiales et les biographies succinctes. Qui es-tu, Thérésia ?

Par Manon Tallien de Cabarrus
Chez Eyrolles

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Auteur

Manon Tallien de Cabarrus

Editeur

Eyrolles

Genre

Renaissance

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Thérésia

Manon Tallien de Cabarrus

Paru le 27/08/2026

288 pages

Eyrolles

18,90 €

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