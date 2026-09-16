Backstage Banri Tome 1

Nanase, une étudiante et midinette dans l'âme, est un jour chargée par sa soeur, directrice d'une agence artistique, de devenir la manageuse temporaire de Banri Narita, un jeune acteur dont elle est fan. Seulement voilà, le beau jeune homme sympathique et charmant à l'écran s'avère être un véritable tyran en coulisses ! D'abord exaspérée de se faire exploiter à tort et à travers, Nanase se surprend à être petit à petit attirée par le sérieux dont Banri fait preuve envers son métier... Un tandem romantique prêt à exploser sous le feu des projecteurs ! - Résumé provisoire -