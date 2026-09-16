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Backstage Banri Tome 1

Chitose Kaido

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Nanase, une étudiante et midinette dans l'âme, est un jour chargée par sa soeur, directrice d'une agence artistique, de devenir la manageuse temporaire de Banri Narita, un jeune acteur dont elle est fan. Seulement voilà, le beau jeune homme sympathique et charmant à l'écran s'avère être un véritable tyran en coulisses ! D'abord exaspérée de se faire exploiter à tort et à travers, Nanase se surprend à être petit à petit attirée par le sérieux dont Banri fait preuve envers son métier... Un tandem romantique prêt à exploser sous le feu des projecteurs ! - Résumé provisoire -

Par Chitose Kaido
Chez Kazé Editions

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Auteur

Chitose Kaido

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shojo/fille

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Backstage Banri Tome 1

Chitose Kaido

Paru le 16/09/2026

Kazé Editions

7,15 €

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Scannez le code barre 9782820355645
9782820355645
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