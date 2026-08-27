Comment être plus intéressant

On confond souvent le fait d'être intéressant avec celui de se mettre en avant, d'être extraverti ou de savoir parler beaucoup. A une époque où tout nous pousse à capter l'attention, Fanny Auger propose un renversement salutaire : être intéressant n'est ni une performance solitaire ni un talent réservé à quelques-uns ; c'est une expérience relationnelle, une dynamique partagée. Nourri par des éclairages en psychologie et en littérature, et par de nombreux exemples et outils, ce livre explore les qualités et postures qui vous rendront véritablement mémorable : la curiosité, l'écoute, l'ouverture d'esprit, la présence et l'art de faire naître des conversations qui comptent.