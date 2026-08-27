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#Essais

Comment être plus intéressant

Fanny Auger

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On confond souvent le fait d'être intéressant avec celui de se mettre en avant, d'être extraverti ou de savoir parler beaucoup. A une époque où tout nous pousse à capter l'attention, Fanny Auger propose un renversement salutaire : être intéressant n'est ni une performance solitaire ni un talent réservé à quelques-uns ; c'est une expérience relationnelle, une dynamique partagée. Nourri par des éclairages en psychologie et en littérature, et par de nombreux exemples et outils, ce livre explore les qualités et postures qui vous rendront véritablement mémorable : la curiosité, l'écoute, l'ouverture d'esprit, la présence et l'art de faire naître des conversations qui comptent.

Par Fanny Auger
Chez Eyrolles

|

Auteur

Fanny Auger

Editeur

Eyrolles

Genre

Réussite personnelle

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Comment être plus intéressant

Fanny Auger

Paru le 27/08/2026

240 pages

Eyrolles

18,50 €

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Scannez le code barre 9782416021022
9782416021022
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