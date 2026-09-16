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Astérix & les peuples du monde

A préciser, Fabcaro, Didier Conrad

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De la Lusitanie aux terres mystérieuses des Pictes, en traversant Rome l'éternelle et la Corse de caractère, les reporters de GEO se sont lancés en quête de retrouver dans notre monde contemporain, les paysages, les traditions (gladiateurs, jeux olympiques, fêtes, gastronomie) et les vestiges historiques qui ont nourri l'univers d'Astérix. Grâce aux parallèles entre les photographies de GEO et les planches des albums, découvrez comment les lieux réels ont inspiré les créateurs et comment, réciproquement, Astérix a façonné notre regard sur le monde antique. Le scénariste Fabcaro et le dessinateur Didier Conrad livrent un entretien exclusif sur leur processus créatif. Ils expliquent leur approche du voyage dans les albums, la manière dont ils documentent leurs récits et ce qui caractérise Astérix et Obélix en tant que voyageurs.

Par A préciser, Fabcaro, Didier Conrad
Chez Editions Prisma

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Auteur

A préciser, Fabcaro, Didier Conrad

Editeur

Editions Prisma

Genre

Aventure

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Astérix & les peuples du monde

A préciser, Fabcaro, Didier Conrad

Paru le 16/09/2026

120 pages

Editions Prisma

19,95 €

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Scannez le code barre 9782810443703
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