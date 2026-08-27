Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le Fossoyeur

RuNyx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après Le Prédateur, Le Faucheur et L'Empereur, découvrez le quatrième tome de cette Dark romance palpitante où la haine peut se transformer en passion dévorante, et vice versa... Forgé dans la violence, Alpha Villanova a bâti son empire à coups de poing et de sacrifices. Autrefois relégué au ban de la société, il est désormais le souverain incontesté de Los Fortis. Loin de cet univers, Zephyr de la Vega mène une vie paisible et sans histoires, jusqu'au jour où son chemin croise celui d'Alpha. Le marché qu'elle lui propose ne devait être qu'un simple accord. Aucun d'eux n'imagine alors qu'il bouleversera leur destin. Tandis qu'un tueur insaisissable sème les cadavres sur son passage et s'attaque méthodiquement à l'empire d'Alpha, le Syndicat avance ses pions dans l'ombre. Leur alliance fortuite se transforme peu à peu en un lien aussi inattendu qu'indestructible. Car, lorsque les monstres s'éveillent, les royaumes vacillent...

Par RuNyx
Chez Editions Contre-Dires

|

Auteur

RuNyx

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Fossoyeur par RuNyx

Commenter ce livre

 

Le Fossoyeur

RuNyx trad. Manon Combeaud

Paru le 27/08/2026

400 pages

Editions Contre-Dires

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386901492
9782386901492
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.