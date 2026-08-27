Le Fossoyeur

Après Le Prédateur, Le Faucheur et L'Empereur, découvrez le quatrième tome de cette Dark romance palpitante où la haine peut se transformer en passion dévorante, et vice versa... Forgé dans la violence, Alpha Villanova a bâti son empire à coups de poing et de sacrifices. Autrefois relégué au ban de la société, il est désormais le souverain incontesté de Los Fortis. Loin de cet univers, Zephyr de la Vega mène une vie paisible et sans histoires, jusqu'au jour où son chemin croise celui d'Alpha. Le marché qu'elle lui propose ne devait être qu'un simple accord. Aucun d'eux n'imagine alors qu'il bouleversera leur destin. Tandis qu'un tueur insaisissable sème les cadavres sur son passage et s'attaque méthodiquement à l'empire d'Alpha, le Syndicat avance ses pions dans l'ombre. Leur alliance fortuite se transforme peu à peu en un lien aussi inattendu qu'indestructible. Car, lorsque les monstres s'éveillent, les royaumes vacillent...