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Nouveau papa : mode d'emploi

Yohan Menzoyan

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Le guide pour les papas d'aujourd'hui ! Tu vas être papa et tu te poses 1 000 questions ! Tu as peur de faire des erreurs et tu te demandes peut-être comment trouver ta place dans cette nouvelle aventure. Mais une chose est sûre : tu as envie d'être le meilleur père possible, pleinement présent, capable de partager les responsabilités avec ta partenaire et de créer un lien fort avec ton enfant. Ce guide t'accompagne à la manière d'un ami, avec humour et simplicité. Grossesse, accouchement, premiers soins, post-partum, éducation : tu y trouveras des conseils concrets et réalistes pour toutes les étapes ! - Matériel à acheter, valise de naissance : les check-lists indispensables pour ne rien oublier. - Les règles d'or pour être le parfait partenaire de grossesse et d'accouchement. - Des repères essentiels pour les premières semaines de ton bébé (sommeil, couches, éveil...) - Les anecdotes, les doutes, les erreurs, les réflexions de l'auteur pour te rassurer et te déculpabiliser. - Des conseils pour protéger ton couple, soutenir et mieux comprendre ta partenaire. BONUS : Un questionnaire à remplir à deux pour anticiper l'organisation familiale !

Par Yohan Menzoyan
Chez Marabout

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Auteur

Yohan Menzoyan

Editeur

Marabout

Genre

Paternité

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Nouveau papa : mode d'emploi

Yohan Menzoyan

Paru le 16/09/2026

192 pages

Marabout

14,90 €

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