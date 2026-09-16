Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

La Marque des esclaves

Vincent Crouzet, Vincent Crouzet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Juin 2025 : la colonelle Coralie Desnoyers, alias " Athéna " , cheffe du Service Action, tente elle-même le coup de la dernière chance pour sauver un de ses agents condamné à la peine capitale dans la sinistre prison iranienne d'Evin. Dans cette famille, on n'abandonne pas ses morts, et encore moins ses vivants. Mais le destin d'Athéna bascule soudain tragiquement... A Paris, l'état-major de la DGSE, dirigé par " Vulcain " , suit l'évolution de la situation quand une source russe mystérieuse fait son apparition au Monténégro. Une providence, ou bien une malédiction pour la France entraînée dans le chaos du monde ?? Derrière cette mission impossible confiée au Service Action par "? Jupiter ? ", le président de la République, se cache un jeu d'espionnage vertigineux : "? Pandora ? ", l'énigmatique agente russe, détient les clés du plus lourd des secrets. Entre la Maison-Blanche infiltrée par la Russie à son plus haut niveau, les drones kamikazes ukrainiens, les menaces terroristes, et l'épouvante du régime iranien, les alliances vacillent, et les trahisons se multiplient...

Par Vincent Crouzet, Vincent Crouzet
Chez L'animal

|

Auteur

Vincent Crouzet, Vincent Crouzet

Editeur

L'animal

Genre

Romans d'espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Marque des esclaves par Vincent Crouzet, Vincent Crouzet

Commenter ce livre

 

La Marque des esclaves

Vincent Crouzet, Vincent Crouzet

Paru le 16/09/2026

384 pages

L'animal

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488968027
9782488968027
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.