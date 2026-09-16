La Marque des esclaves

Juin 2025 : la colonelle Coralie Desnoyers, alias " Athéna " , cheffe du Service Action, tente elle-même le coup de la dernière chance pour sauver un de ses agents condamné à la peine capitale dans la sinistre prison iranienne d'Evin. Dans cette famille, on n'abandonne pas ses morts, et encore moins ses vivants. Mais le destin d'Athéna bascule soudain tragiquement... A Paris, l'état-major de la DGSE, dirigé par " Vulcain " , suit l'évolution de la situation quand une source russe mystérieuse fait son apparition au Monténégro. Une providence, ou bien une malédiction pour la France entraînée dans le chaos du monde ?? Derrière cette mission impossible confiée au Service Action par "? Jupiter ? ", le président de la République, se cache un jeu d'espionnage vertigineux : "? Pandora ? ", l'énigmatique agente russe, détient les clés du plus lourd des secrets. Entre la Maison-Blanche infiltrée par la Russie à son plus haut niveau, les drones kamikazes ukrainiens, les menaces terroristes, et l'épouvante du régime iranien, les alliances vacillent, et les trahisons se multiplient...