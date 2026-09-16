Hypnose pour guérir de ses souffrances

A vouloir tout contrôler, à vouloir maîtriser ce que nous vivons, nous risquons de nous enfermer dans des pensées négatives. Etre prisonnier de ses modes de fonctionnement crée des blocages durables, des peurs, de l'anxiété, des difficultés à agir, des troubles du sommeil, des addictions. Comment s'affranchir de ces difficultés, comment retrouver un mode d'existence plus équilibré ? L'hypnothérapie apparaît comme une voie particulièrement adaptée pour se libérer des souffrances corporelles et psychiques les plus courantes, parce qu'elle permet de retrouver la perception du moment présent. A partir d'exemples tirés de sa pratique, le docteur Jean-Marc Benhaiem, pionnier avec François Roustang de l'hypnose médicale, nous invite à découvrir une nouvelle façon d'être au monde afin de ne plus souffrir et de retrouver confiance. Des exercices d'hypnose sont proposés pour remettre le corps et l'esprit en relation. Jean-Marc Benhaiem est médecin hypnothérapeute, ancien praticien hospitalier aux Centres de traitement de la douleur de l'hôpital Ambroise-Paré et de l'hôpital Cochin à Paris. Avec François Roustang, il a développé des formations en hypnose thérapeutique pour les professionnels. Il a créé le premier diplôme universitaire d'hypnose médicale au CHU de la Pitié-Salpêtrière. Il est l'auteur de L'Hypnose ou les Portes de la guérison, de Une nouvelle voie pour guérir, et de L'Art de l'hypnose avec François Roustang...