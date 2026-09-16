L'IA et la génération de texte

Ce livre offre une approche structurée pour comprendre, évaluer et mettre en oeuvre l'IA générative de texte de manière efficace et éthique. Il est destiné aux dirigeants, managers, professionnels souhaitant tirer parti des dernières avancées en intelligence artificielle générative, et à toute personne intéressée par le sujet. Il s'ouvre sur une partie consacrée aux fondements et à l'évolution de l'IA générative. Les lecteurs découvriront l'historique et les principes de fonctionnement des modèles de langue, ainsi qu'une présentation détaillée des pionniers de l'IA générative. Un chapitre entier est dédié aux six IA génératives de texte les plus performantes du marché : ChatGPT, Copilot, Gemini, Perplexity, Mistral et Claude, incluant un comparatif approfondi et des instructions pratiques pour leur prise en main. Un second chapitre guide le lecteur pas à pas dans l'utilisation de ces outils et pose les bases du prompt engineering. La deuxième partie plonge dans les applications concrètes, offrant une multitude d'exemples de prompts dans des domaines variés tels que la création de contenu, le journalisme, l'art, le divertissement, la publicité et la rédaction professionnelle. Les implications éducatives et académiques en matière d'enseignement et de recherche-développement sont également explorées en détail. La troisième partie aborde les techniques avancées qui permettront aux lecteurs de personnaliser chacune des six IA, d'acquérir les bonnes pratiques et de prendre conscience des limites d'utilisation. Les avancées technologiques et leur impact dans plusieurs domaines clés (mathématiques, physique, médecine, climatologie) sont présentés, ainsi que les GPTs, le Deep Research, les connecteurs et les agents autonomes qui représentent la nouvelle frontière de l'IA générative. Le livre se conclut par une réflexion sur les défis éthiques et sociétaux, notamment l'AI Act européen et ses implications pour les organisations. Tout au long de l'ouvrage, les lecteurs bénéficieront d'outils pédagogiques variés : des études de cas réelles, des mises en situation concrètes et des conseils d'experts. Des annexes comprenant des références bibliographiques et une sélection commentée de ressources en ligne complètent l'ensemble. Ce livre se positionne comme un guide incontournable pour comprendre et maîtriser les IA génératives de texte, offrant une vision à la fois pratique et prospective de cette technologie qui redéfinit notre rapport au travail et à la création de contenu.