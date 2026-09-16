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Quand l’intelligence artificielle révolutionne la culture

Jean-Michel Rodriguez

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L'intelligence artificielle transforme en profondeur le monde de la culture et des arts. Bien plus qu'un simple outil technique, elle redéfinit les processus créatifs, de la conception des oeuvres jusqu'à la diffusion auprès du public. Si l'IA promet une culture plus foisonnante et personnalisée, son intégration soulève aussi des défis de taille, tels que la propriété intellectuelle, l'éthique de la création algorithmique et l'évolution du rôle de l'artiste. Ce livre s'adresse à tous les professionnels de la culture (artistes, conservateurs, éditeurs, producteurs) ainsi qu'à toute personne intéressée par l'impact de l'IA sur notre patrimoine et notre créativité. Que vous soyez novice ou expert, il propose une analyse claire et approfondie des enjeux actuels et futurs. L'ouvrage se structure en trois parties qui peuvent être abordées séparément. La première décrypte les fondamentaux de l'intelligence artificielle et son interaction avec le domaine artistique. Elle montre comment les technologies génératives s'articulent déjà avec les pratiques de création contemporaines. Elle aborde aussi la donnée culturelle, sa numérisation et la transformation digitale des institutions (musées, théâtres, bibliothèques), ainsi que la question des biais algorithmiques et leurs conséquences potentielles sur la représentativité et la diversité culturelle. La deuxième partie se concentre sur les acteurs du monde de l'art, leurs spécificités et leurs contraintes. Elle analyse les interactions entre l'IA et les créateurs, mais aussi entre l'IA et les publics (médiation culturelle, recommandations...). Un état des lieux complet de l'intégration de l'IA dans la culture est proposé, à l'échelle française, européenne et mondiale. Enfin, la troisième partie analyse les effets, les opportunités et les risques liés à l'IA dans le secteur culturel. Elle identifie les métiers appelés à collaborer avec l'IA, à changer leurs pratiques ou à se réinventer totalement. Vous découvrirez comment anticiper les modifications à venir dans le secteur, ainsi que les compétences humaines et techniques que vous devrez acquérir pour faire évoluer votre carrière. Ce livre fait partie d'une série dont l'objectif est de cerner l'impact de l'IA sur plusieurs domaines tels que la santé, le juridique, la culture, l'éducation, la finance, l'industrie, la sécurité, le transport, etc.

Par Jean-Michel Rodriguez
Chez Editions ENI

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Auteur

Jean-Michel Rodriguez

Editeur

Editions ENI

Genre

Intelligence artificielle

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Quand l’intelligence artificielle révolutionne la culture

Jean-Michel Rodriguez

Paru le 16/09/2026

350 pages

Editions ENI

39,00 €

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