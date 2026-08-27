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Le Petit Lenormand

Sabrina Guilbert

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Le jeu divinatoire à la puissance exceptionnelle ! Mademoiselle Lenormand est l'une des cartomanciennes les plus connues de l'histoire et a inspiré le célèbre Petit Lenormand. Ce coffret complet est composé d'un livret explicatif et des 36 cartes du jeu traditionnel conservées à la Bibliothèque nationale de Paris. Apprenez à décrypter ce jeu aux symboles intuitifs qui fascine par sa simplicité et la précision de ses réponses. Passionnée par le langage symbolique des cartes, Sabrina Guilbert est une cartomancienne spécialiste des jeux traditionnels et tout particulièrement du Petit Lenormand, dont elle apprécie la finesse d'interprétation.

Par Sabrina Guilbert
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Sabrina Guilbert

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Arts divinatoires

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Le Petit Lenormand

Sabrina Guilbert

Paru le 27/08/2026

64 pages

Leduc.s éditions

15,95 €

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Scannez le code barre 9782385642273
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