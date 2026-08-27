Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Apprendre et Faire

Marie-alice Medioni, Maria-Alice Médioni

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Peut-on parler d'un temps où le métier d'enseignant a pu être considéré comme facile, épanouissant, valorisant ? Depuis bien longtemps, il est plutôt considéré comme un métier difficile, qui ne ferait plus rêver, dans un contexte décourageant à dessein, démobilisateur à souhait. Le métier, dès lors, s'en trouve souvent empêché. Pour autant, des enseignants témoignent de leur intérêt pour ce métier et de leur engagement quotidien, animés par un "optimisme pédagogique" , convaincus de la nécessité d'une bataille culturelle à mener pour l'égalité et l'émancipation. Le métier d'enseignant et de formateur est un métier de paradoxes dans lequel on se trouve en permanence obligé de penser les aspects contradictoires d'une même réalité. Ce premier volume qui ouvre la série des Paradoxes de l'éducation est plus particulièrement centré sur l'apprenant à travers l'apprendre et le faire : comment apprend-on ? l'importance de l'erreur, les situations qui permettent ou pas d'apprendre... ; la mise en activité, l'intérêt et les limites, voire les dangers, du faire. Les trois ouvrages qui constituent un ensemble sur les paradoxes de l'éducation - Enseigner et Former, le deuxième, où les paradoxes du métier seront regardés depuis la perspective de l'enseignant et du formateur ; Evaluer, le troisième, qui sera consacré à la question vive, épineuse et polémique de l'évaluation - veulent s'inscrire dans cette bataille, sans angélisme, mais pour redonner valeur et saveur à un métier qui vaut la peine d'être choisi et assumé... à condition de bénéficier de l'outillage tant théorique que pratique qui permette d'y trouver du sens et du plaisir. Comme une entreprise de désintoxication : comprendre où sont les carcans, les empêchements, les enjeux de ce qui fait blocage ; (re)découvrir les avancées de la recherche et les perspectives qu'elle offre ; (re)découvrir des pratiques concrètes qui ouvrent des possibles et à partir desquelles on peut inventer encore ; mais aussi connaître les amonts, l'histoire du métier et des grandes notions qui le constituent, "les secrets de fabrication" , sans quoi il est impossible de comprendre les enjeux et de participer aux débats d'aujourd'hui.

Par Marie-alice Medioni, Maria-Alice Médioni
Chez Chronique Sociale

|

Auteur

Marie-alice Medioni, Maria-Alice Médioni

Editeur

Chronique Sociale

Genre

Pédagogie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Apprendre et Faire par Marie-alice Medioni, Maria-Alice Médioni

Commenter ce livre

 

Apprendre et Faire

Marie-alice Medioni, Maria-Alice Médioni

Paru le 27/08/2026

144 pages

Chronique Sociale

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385481131
9782385481131
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.