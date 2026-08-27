Le Petit 365 Mots doux pour dire "je t'aime"

Ephemeride 2027 - 365 mots doux, répliques culte, mots d'enfants, expression de l'amour en langue étrangère, citation pour exprimer son amour - 100% amour - Bonne humeur - Idée cadeau fête de fin d'année, anniversaire et Saint-Valentin Une éphéméride tendre et lumineuse qui offre une manière différente de dire " je t'aime " chaque jour. Entre citations, mots d'enfants, poèmes, expressions du monde entier et petites attentions, chaque page délivre une dose d'affection, d'humour ou de poésie. Un rendez-vous quotidien pour nourrir les liens et adoucir l'année. Types de contenus : - Citations sur l'amour et les liens précieux - Mots d'enfants pleins de spontanéité et de douceur - Petits poèmes ou pensées poétiques - Expressions d'amour dans d'autres langues - Messages bienveillants et gestes simples pour dire " je t'aime "