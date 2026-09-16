SUR L'ARCHIPEL DES FIDJ, LA CAPITAINE CAËTLISS AFFRONTE LA CONFRERIE DES TEMPETES : POUR SAUVER LES SIENS, ELLE EST PRETE A EMBRASER LES OCEANS ! Ancien capitaine rongé par une dette envers la Confrérie, Archibald Kerig s'est réfugié sur l'île des Fidj, parmi les Sorkass, un peuple de chasseurs cannibales. Elevée comme sa petite-fille, Caëtliss a pris la barre du "Brisant" pour racheter son honneur. Quand une clé repêchée dans une épave la mène à la Banque du Gouffre, elle réveille un secret enterré : un contrat en peau de kraken liant le maître des Vagues et l'empereur des Monts-Cieux. A la barre de son navire-cité, le capitaine Daraghen, chien de guerre de la Confrérie, met l'île à feu et à sang pour le récupérer. Entre un vieux marin déshonoré, une jeune capitaine prête à tout pour les siens et des Sorkass acculés, la bataille du "Brisant" contre le "Fureur-des-Océans" scellera le destin de la piraterie.