Sainte Marguerite-Marie Alacoque par elle-même

Au XVIIe siècle, Marguerite-Marie Alacoque entre au monastère des visitandines à Paray-le-Monial avec le désir ardent de se consacrer à Dieu. Mais la vie religieuse qu'elle découvre est traversée d'épreuves : maladies, doutes et incompréhensions jalonnent son chemin. Peu à peu, elle vit des expériences spirituelles qui bouleversent son existence. Convaincue d'avoir reçu une mission particulière, elle doit trouver la force de l'assumer malgré les résistances et les épreuves. A travers ce récit, se dessine le cheminement d'une femme humble, confrontée à ses peurs, mais résolue à aller jusqu'au bout de sa foi. Sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690), religieuse visitandine française, reçoit à Paray-le-Monial des révélations du Christ sur le Sacré-Coeur. Par son humilité et sa fidélité, elle devient l'une des grandes figures de la spiritualité du Sacré-Coeur et de la miséricorde divine.