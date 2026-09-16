Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Sainte Marguerite-Marie Alacoque par elle-même

Marguerite-Marie Alacoque

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au XVIIe siècle, Marguerite-Marie Alacoque entre au monastère des visitandines à Paray-le-Monial avec le désir ardent de se consacrer à Dieu. Mais la vie religieuse qu'elle découvre est traversée d'épreuves : maladies, doutes et incompréhensions jalonnent son chemin. Peu à peu, elle vit des expériences spirituelles qui bouleversent son existence. Convaincue d'avoir reçu une mission particulière, elle doit trouver la force de l'assumer malgré les résistances et les épreuves. A travers ce récit, se dessine le cheminement d'une femme humble, confrontée à ses peurs, mais résolue à aller jusqu'au bout de sa foi. Sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690), religieuse visitandine française, reçoit à Paray-le-Monial des révélations du Christ sur le Sacré-Coeur. Par son humilité et sa fidélité, elle devient l'une des grandes figures de la spiritualité du Sacré-Coeur et de la miséricorde divine.

Par Marguerite-Marie Alacoque
Chez Ephata

|

Auteur

Marguerite-Marie Alacoque

Editeur

Ephata

Genre

Vie des saints

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sainte Marguerite-Marie Alacoque par elle-même par Marguerite-Marie Alacoque

Commenter ce livre

 

Sainte Marguerite-Marie Alacoque par elle-même

Marguerite-Marie Alacoque

Paru le 16/09/2026

152 pages

Ephata

7,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385501396
9782385501396
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.