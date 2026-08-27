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Le Grand 365 Sudokus

Collectif, Millesima

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Ephéméride 2027 - Sudokus - 365 grilles - 4 niveaux (Facile, Moyen, Difficile, Expert) - Idée cadeau Offrez-vous un moment de logique et de détente chaque jour avec l'éphéméride Sudokus ! Conçu pour tous les amateurs de jeux cérébraux, ce calendrier propose 365 grilles inédites, du niveau facile aux défis les plus corsés, pour progresser à son rythme tout au long de l'année. Grâce à sa mise en page claire et à la qualité des grilles Millésima, chaque jour devient l'occasion de stimuler sa concentration, d'activer ses neurones et de profiter d'une pause ludique, que ce soit au bureau, à la maison ou en déplacement.

Par Collectif, Millesima
Chez Millésima

|

Auteur

Collectif, Millesima

Editeur

Millésima

Genre

Calendriers adulte

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Le Grand 365 Sudokus

Collectif, Millesima

Paru le 24/09/2026

Millésima

9,99 €

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Scannez le code barre 9782385431341
9782385431341
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