Bistrot végétal

Et si le végétal n'avait rien à envier à la viande ? Tartare de tempeh. Bourguignon de seitan. Blanquette aux médaillons de soja. Ces recettes ne sont pas des consolations ni des ersatz, elles sont des plats à part entière, nobles, gourmands, taillés pour la grande table. Enfin un livre qui donne au végétal sa place dans le répertoire des bistrots français. Pensé autour des protéines pour garder la même richesse nutritionnelle que les versions carnées, il réinvente 70 intemporels de la cuisine française en révélant tout ce que les végétaux recèlent de puissance et de profondeur. Parce que la technique et l'exigence n'appartiennent à aucune chair en particulier. Et parce que le plaisir de manger - vrai, généreux, sans compromis - n'a jamais eu besoin de viande pour exister.