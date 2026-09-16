Coji-Coji Tome 3

Mystérieuse créature venue des étoiles, Coji-Coji vit à Märchen, le monde des contes. C'est aussi un esprit libre et sans souci. Entre des amis plus fantasques les uns que les autres et des aventures plus ou moins étranges, Coji-Coji a des journées bien remplies ! Bienvenue dans un imaginaire déjanté, un absurde adorable, un comique surréaliste... plus profond qu'il n'y paraît ! Avec Coji-Coji, Momoko Sakura (Chibi Maruko-chan) invente un univers farfelu où l'absurde devient poésie. Et si la véritable sagesse se cachait dans l'innocence ? "Comédie fantaisiste, absurde et légère dans l'une de ses formes les plus pures, Coji-Coji ne ressemble sans doute à aucun autre manga que vous ayez pu lire, ce qui en fait un parfait objet de découverte pour tout lectorat curieux". Manga-News