L’Expérience de Dieu avec Pierre Teilhard de Chardin

Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955), jésuite, paléontologue et mystique, a cherché toute sa vie à réconcilier science et foi. Loin d'opposer matière et esprit, il propose une vision unifiée de l'univers, où Dieu se révèle au coeur même de l'évolution. Cet ouvrage, introduit et présenté par Philippe Gagnon, offre une porte d'entrée accessible à cette pensée exigeante. L'introduction contextualise la vie et les intuitions majeures de Teilhard, tandis que les textes choisis permettent d'en saisir la cohérence profonde : expérience de Dieu dans la guerre, mystique de la matière, vision du Christ cosmique, espérance d'une humanité en voie d'unification. A la croisée de la spiritualité, de la philosophie et de la science, ce livre s'adresse à tous ceux qui cherchent à penser la foi dans un monde en transformation.