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#Imaginaire

La circonférence du monde

Lavie Tidhar

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Coincés entre plusieurs réalités, une mathématicienne, un libraire et un mafi eux se lancent dans une quête désespérée pour retrouver un livre légendaire qui disparaît dès qu'on le lit. Seul son auteur, un écrivain de science-fiction aussi charmeur qu'insaisissable, sait si ce célèbre roman révèle la vérité... ou n'est qu'une mystification. Dans ce récit cosmique, inventif et malicieux, Lavie Tidhar, auteur multi-récompensé, nous entraîne de l'apparition de la vie jusqu'aux confins de l'univers. Avec La Circonférence du monde, il livre un hommage foisonnant à l'histoire de la science-fiction et confirme une nouvelle fois qu'il est l'une des voix majeures du genre contemporain.

Par Lavie Tidhar
Chez Mnémos éditions

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Auteur

Lavie Tidhar

Editeur

Mnémos éditions

Genre

Science-fiction

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La circonférence du monde

Lavie Tidhar

Paru le 16/09/2026

224 pages

Mnémos éditions

19,00 €

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Scannez le code barre 9782382672785
9782382672785
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